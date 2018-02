Aci Catena, botte alla madre per farsi dare i soldi per la cocaina

Picchiava e segregava la madre in casa per costringerla a dargli i soldi per acquistare la droga. E' quanto hanno accertato i carabinieri che hanno arrestato un 37enne di Aci Catena, in provincia di Catania.

L’uomo, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale etneo, è accusato di estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna, una vedova di 66 anni, per anni avrebbe tollerato il comportamento del figlio, schiavo della cocaina, finchè non ha trovato il coraggio di denunciarlo ai carabinieri.

L’indagato oltre a minacce, insulti e botte, avrebbe dilapidato i beni di famiglia, arrivando a vendere tutta l’argenteria di casa e gli oggetti preziosi, tra cui gioielli, appartenenti alla madre e al padre, imprenditore edile, deceduto da qualche anno. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Catania Piazza Lanza.