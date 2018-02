Catania, auto contro camion fermo: grave il guidatore

Grave incidente stradale nel pomeriggio in via Carnazza, a Tremestieri Etneo, ma praticamente nella cintura urbana di Catania. Poco dopo le 17, un uomo alla guida della sua Toyota Aygo è entrato in collisione con un camion che effettuava delle consegne a domicilio. Al momento non risulta chiara la dinamica. Secondo le prime ipotesi, ancora al vaglio delle autorità competenti, sembrerebbe che il 38enne di Tremestieri si trovasse a bordo della sua utilitaria e stesse marciando nel proprio senso.

Posteggiato nella parte laterale della strada si trovava il camion che stava scaricando della merce. Per agevolare lo scarico, il fattorino aveva azionato la pedana posteriore, che nel momento dell’impatto era ferma a mezz’altezza. Il 38enne, forse distratto, non se n’è accorto ed è andato a sbatterci violentemente col parabrezza della propria auto, sfondata ad altezza uomo. Le condizioni di salute dell’uomo sono apparse subito molto preoccupanti. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del Cannizzaro, dov’è arrivato in codice rosso. Adesso si trova in prognosi riservata.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Tremestieri per i primi rilievi di rito e per stabilire il regolare flusso veicolare su una strada, via Carnazza, molto trafficata. L’incidente è avvenuto in un orario che vede il transito di un notevole flusso veicolare. Per diverse ore il traffico ha risentito dell’incidente.