Occupano case senza luce: fiaccolata a Catania per aiutare famiglie disagiate

CATANIA - Una fiaccolata di solidarietà per promuovere una raccolta fondi si terrà sabato a Catania a sostegno delle circa 30 persone, tra cui molti bambini, senza casa da novembre del 2015 hanno occupato la palazzina di via Calatabiano. Nell’edificio nel settembre del 2017 sono stati tolti tre contatori di energia elettrica, inattivi da tempo, su richiesta del legittimo proprietario che ha esibito una concessione per lavori edili.



«Non siamo ladri - affermano gli occupanti - siamo famiglie in difficoltà, vogliamo regolarizzarci, avere una casa come tutti». Deborah, incinta al sesto mese, aggiunge: «senza luce ed acqua non si può vivere! Come si possono crescere dei figli così? Proprio adesso che aspetto un altro figlio, abbiamo bisogno di 1.200 euro per avere la fornitura di energia elettrica».

Un gruppo di sostegno ha aperto un conto corrente per eventuali donazioni.