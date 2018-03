Il centrodestra dice sì: Salvo Pogliese candidato sindaco a Catania

Salvo Pogliese, europarlamentare e coordinatore provinciale di Forza Italia, sarà il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Catania.

Dopo l’endorsement di tutti i leader siciliani ed etnei del centrodestra, Pogliese ha sciolto la riserva durante la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le politiche, svoltasi oggi pomeriggio allo Sheraton Hotel di Aci Castello.

Alla manifestazione, oltre ai candidati del centrodestra alle nazionali, erano presenti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, gli assessori regionali Marco Falcone, Sandro Pappalardo e Ruggero Razza, Ignazio La Russa, Angelo Attaguile.

«E' una scelta d’amore - dice Pogliese - per la mia città cui sono visceralmente legato. Fare il sindaco di Catania ha rappresentato il sogno della mia vita ma sarei ipocrita se non dicessi che questo è probabilmente il periodo peggiore per farlo. Catania sta vivendo un momento difficilissimo dopo anni di malgoverno del centrosinistra che ha messo in ginocchio la città e creato un buco di quasi un miliardo di euro nelle casse comunali. Ma non potevo sottrarmi ai tanti catanesi che, con travolgente passione ed entusiasmo, mi hanno chiesto in questi mesi di candidarmi. Io oggi accetto la sfida, sono disposto ad abbandonare una comoda poltrona parlamentare con tutti i benefici che comporta, e lo faccio per amore di Catania, della mia terra, dei miei concittadini. Ringrazio Forza Italia e i partiti della coalizione di centrodestra per avere unitariamente indicato il mio nome, da oggi inizia una grande battaglia per ridare a Catania il buongoverno, coerentemente con quello che sta facendo Nello Musumeci alla Regione».