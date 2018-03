Gentiloni a Catania: «Questo è il momento migliore per investire al Sud»

«Questo è il momento per investire nel Mezzogiorno, é il momento in cui ci sono le condizioni migliori possibili per approfittare di opportunitá economiche che possono rendere il nostro Mezzogiorno, la nostra Sicilia e la cittá metropolitana di Catania, competitive e forti puntando sui propri asset».

Lo ha detto a Catania il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni dopo aver dato il via all’abbattimento di un diaframma per la realizzazione di un nuovo tratto della metropolitana che collegherà la città a Misterbianco.

«Il fiorire di progetti che questa città mette in campo - ha aggiunto il Premier - deve dare anche un messaggio al Paese. Io rivendico il fatto che questo governo non si sia limitato ad istituire un ministero del Mezzogiorno, ed era importante farlo».

«Questo esecutivo - ha evidenziato- ha cercato di creare le migliori condizioni da tanti punti di vista per investire nel nostro Mezzogiorno ed oggi, con la decontribuzione per le assunzioni dei giovani, con il credito di imposta per i beni strumentali nel Sud, con il risanamento delle periferie, con i grandi investimenti per i trasporti e per la cultura, abbiamo un insieme di interventi che deve dare, credo, un messaggio molto chiaro al sistema Paese - ha concluso- ai nostri imprenditori e alla nostra Italia».

«Qui i simboli si sprecano - ha aggiunto il premier -. C'è una luce in fondo al tunnel, simbolo della condizione nella quale il nostro Paese si era cacciato e da cui si sta tirando fuori e che vede finalmente i numeri della nostra economia migliorare e sempre più protagonisti il Sud, la Sicilia e Catania».

Gentiloni insieme al sindaco di Catania Enzo Bianco e al commissario della Ferrovia Circumetnea (Fce) Virginio Di Giambattista, all’abbattimento di un diaframma per la realizzazione di un nuovo tratto della metropolitana della città che entrerà in esercizio tra qualche mese.