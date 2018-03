Catania, vendeva la cocaina a bordo dello scooter: arrestato

Personale della Squadra Mobile, sezione Contrasto al crimine diffuso, ha arrestato Ferdinando Mazzullo, 33 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato bloccato dopo mentre, a bordo del suo scooter, stava vendendo una dose di cocaina a un consumatore. Perquisito è stato trovato in possesso di un busta con 31 grammi della stessa droga. Nella sua abitazione sono stati successivamente sequestrati un bilancino elettronico di precisione e denaro. Mazzullo, su disposizione della Procura di Catania, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.