Catania, lavorava in nero in una falegnameria per tre euro all'ora

La Polizia ha denunciato il titolare di una falegnameria di Catania per sfruttamento dei lavoratori. Lo hanno scopetto gli agenti del Commissariato Borgo - Ognina nel corso di un controllo nell’azienda di 600 metri quadrati dove sono state riscontrate una serie di irregolarità a partire dai numerosi dipendenti in nero e in precarie condizioni di sicurezza. Riscontrata sporcizia, ma anche mancanza di estintori, di spogliatoi, copertura del tetto in eternit e impianto elettrico non sicuro.

Inoltre uno dei dipendenti ha dichiarato di percepire 3 euro l’ora in nero, sfruttamento dettato dallo stato di necessità del lavoratore. L’Ispettorato del lavoro ha proceduto alle contestazioni applicando anche il provvedimento della sospensione dell’attività che potrà essere revocato solo a condizione il datore di lavoro provveda a pagare le sanzioni pecuniarie regolarizzando la posizione del personale. Trivate anche otto telecamere senza i necessari avvisi ed autorizzazioni.

Sempre la Polizia, in un capannone di 400 metri quadri ha scoperto un furto di energia elettrica per almeno 10 mila euro. Il personale Enel ha accertato un allaccio diretto su linea Enel Distribuzione e tale allaccio è stato eseguito collegando cavi abusivi direttamente su detta linea. Il titolare ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica.