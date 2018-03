Catania, cani in casa senza cibo e con acqua putrida: denunciato

Era ai domiciliari per reati legati alla droga e in casa teneva due cani in un luogo chiuso e sporco, con acqua putrida e senza cibo, in condizioni incompatibili con la loro natura a tal punto da creare sofferenze agli stesse. Il controllo è stato effettuato dai poliziotti del Commissariato Borgo-Ognina nei quartieri di Picanello e Villaggio Dusmet.

La persona denunciata è S.N. che, peraltro, al momento del controllo, non è stato trovato nella propria abitazione e per questa ragione è stato denunciato anche per evasione. Inoltre è stata rinvenuta un’area di circa 400 metri quadri (appartenente al demanio pubblico) con delle costruzioni totalmente abusive allestite a depositi, lavanderie e luoghi e ad abitazioni.