Pedara, il figlio gli chiede i soldi per la droga e lui lo accoltella

Ha accoltellato il figlio di 27 anni che gli aveva chiesto i soldi per comprarsi la droga e lo ha colpito alla mani e alla gamba destra. L’uomo, un 55enne di Pedara, in passato denunciato per lesioni personali, è stato disarmato e arrestato da carabinieri che hanno soccorso il figlio.

I militari dell’Arma sono intervenuti dopo una segnalazione di vicina di casa allarmati dalle urla che provenivano dall’appartamento. Trasportato in ambulanza all’ospedale Cannizzaro di Catania al 27enne i medici hanno riscontrato lesioni da arma da taglio, guaribili in 15 giorni, e una sospetta lesione del nervo sciatico. Il coltello è stato sequestrato mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto ai domiciliari.