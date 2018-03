Catania, esemplare "Un amore" di Pennac al Bellini: l'allestimento no

Catania - Turbolento inizio di spettacolo per "Un amore esemplare" di Daniel Pennac al Teatro Massimo Bellini. A palcoscenico già aperto un problema tecnico ha spento il monitor su cui disegna la fumettista Florence Cestac, in scena con l'autore francese???. Ma l'inconveniente, che sarebbe stato provocato da un telefonino acceso il sala, si è in realtà sommato ad altri problemi che avrebbero fatto sbottare lo stesso Pennac: «Mai successo prima». La messa in scena dello spettacolo, per'altro programmata in un primo tempo al Sangiorgi, è stata infatti preceduta dalle difficoltà per l'allestimento del palco e in particolare per quello delle luci a causa dell'esiguità delle maestranze impiegate. Nel tardo pomeriggio erano circolate anche voci riguardo la possibilità di annullare l'evento. Una spiacevole situazione che alla fine è stata evitata, nonostante gli intoppi e un po' di ritardo per l'inizio dello spettacolo.