Riparto fondi per Metro da governo nazionale, a Catania arrivano quasi 10 mln di euro

ROMA - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato un decreto di riparto di 191,026 milioni di euro del «fondo per migliorare l’offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, destinato alle reti metropolitane, le linee tramviarie e il materiale rotabile». «Continuiamo a investire risorse per la cura del ferro nelle città metropolitane e per il trasporto dei pendolari - commenta in una nota Delrio - per migliorare la sostenibilità e la qualità di vita nelle città». I 191 milioni sono stati ripartiti tra le metropolitane di sette città (Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli e Catania). In particolare, 40 milioni vanno alla metrotranvia Milano-Limbiate, secondo lotto, 38 milioni per la linea 6 della metro di Napoli, tratta Mostra-Arsenale-Campegna e 36,4 milioni alla metro C di Roma, tratta T3, per la fornitura di 4 treni.

Per assegnare le risorse - precisa il Ministero - si è tenuto conto delle indicazioni dell’Allegato al Def 2017 "Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture" e delle linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche del Ministero. Gli interventi selezionati corrispondono a caratteristiche di urgenza, priorità, maturità progettuale, coerenza con il rinnovo del parco veicolare, potenziamento delle linee o completamento, estensione della rete.



I 191,026 milioni destinati ai sistemi di trasporto rapido di massa sono stati così ripartiti:

- Milano, metrotranvia Milano-Limbiate, secondo lotto, 40 milioni;

- Torino, metropolitana - Linea 1, 21,74 milioni di cui: ampliamento officina 7,44 milioni e fornitura due treni 14,3 milioni;

- Genova, metropolitana, fornitura di tre unità di trazione, 15 milioni;

- Firenze, linea tranviaria 2, tratta Sesto Fiorentino-Polo Scientifico, 29,9 milioni;

- Roma, metro C, tratta T3, fornitura di 4 treni, 36,4 milioni;

- Napoli, metropolitana, linea 6, tratta Mostra-Arsenale-Campegna, 38 milioni;

- Catania, tratta metropolitana Ferrovia Circumetnea, fornitura revamping materiale rotabile, 9,986 milioni.