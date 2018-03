Sarà chiuso svincolo A19 a Catania: al via lavori impianto illuminazione

CATANIA - Cominceranno domani gli interventi di ripristino dell’impianto di illuminazione dello svincolo di connessione tra la Tangenziale Ovest di Catania e l’autostrada A19 Catania-Palermo. Lo rende noto Anas spiegando che tutte le rampe dello svincolo saranno chiuse, una alla volta e in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori, con durata massima dei singoli interventi limitata alle 24 ore. Il ripristino totale degli impianti sarà ultimato entro il 31 marzo. Gli itinerari alternativi saranno di volta in volta indicati in loco.