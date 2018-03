Lavoro: paghe da 3 euro l'ora, controlli della Digos a Catania

CATANIA - In una macelleria di Catania un marocchino, a fronte di un contratto part-time, lavorava 10 ore al giorno per 3 euro l’ora e in un negozio di generi alimentari un egiziano senza permesso di soggiorno si accontentava di una paga 2,5 euro l’ora. E’ quanto ha scoperto la Digos della Polizia di Stato durante controlli in materia di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro, sfruttamento dei lavoratori e immigrazione clandestina. Sia il macellaio, un algerino, che il titolare della rivendita di generi alimentari, un marocchino, sono stati denunciati per sfruttamento dello stato di bisogno. Il titolare della macelleria è stato anche denunciato per reati legati alla sicurezza e salubrità all’interno del negozio. Quello della rivendita di generi alimentari anche per reclutamento e impiego di straniero senza permesso di soggiorno e di oltraggio a pubblico ufficiale.