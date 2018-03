Un panetto di cocaina negli slip, due arresti a Caltagirone

CATANIA - Carabinieri della compagnia di Caltagirone hanno arrestato un 22enne ed un 38enne per spaccio di sostanze stupefacenti. I due erano a bordo di una Fiat Panda e il più giovane nascondeva, negli slip, un panetto di cocaina di circa 100 grammi, ancora da tagliare e dosare, per un valore di mercato stimato in circa 10mila euro. Nell’abitazione del 38enne, che in tasca aveva alcuni grammi di hashish, militari dell’Arma hanno trovato munizioni di vario calibro per armi comuni da sparo e l’uomo è stato denunciato la loro detenzione illegale. La droga e le munizioni sono state sequestrate mentre i due arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati condotti nel carcere di Caltagirone.