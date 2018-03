Le mani dei clan ennesi e catanesi sui lavori per la posa della fibra ottica

La polizia di Enna ha arrestato sei persone per il reato di associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile di Enna, in collaborazione con quella di Catania, hanno permesso di far luce sull'interesse della criminalità organizzata ennese per i lavori di posa della fibra ottica nelle province di Siracusa e Catania, nonché in alcuni quartieri della città etnea.

Dalle indagini, fa sapere la polizia, è emersa "l'esistenza di collegamenti tra una famiglia ennese appartenente a Cosa nostra e le organizzazioni mafiose riconducibili ai clan Cappello-Bonaccorsi e Santapaola-Ercolano, attive nel catanese e nei paesi etnei".

Dal complesso delle attività di indagine è emerso come "i referenti territoriali locali delle associazioni criminali, in concorso con un referente della famiglia di Enna appartenente a Cosa nostra, sottoponevano ad estorsione un imprenditore titolare della ditta aggiudicataria dei lavori di posa della fibra ottica".