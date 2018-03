Si schianta con l'auto contro guard rail: ad Adrano muore 27enne

Adrano (Catania) - Un incidente autonomo in cui un giovane di 27 ha perso la vita. E' accaduto la scorsa notte intorno all'1,30 in territorio di Adrano. La vittima è Riccardo Lucifora che era alla guida di una Ford Focus finita violentemente contro il guard-rail. Il giovane uomo, originario di Adrano, ha perso, per cause ancora in corso di accertamento, il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta della SS 284 e schiantandosi contro il guard rail. Un impatto violentissimo che purtroppo gli è risultato fatale.