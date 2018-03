L'anziano barone che ha perso la vita nell'incidente di contrada Jungetto

La vittima è il conducente di una “Toyota Avensis”, molto noto negli ambienti di un certa aristocrazia catanese: il barone Gaetano Mannino, ottantacinque anni, residente a Valverde. L’uomo, ovviamente pensionato, possedeva un terreno agricolo proprio in contrada Jungetto. Non è chiaro se l’anziano stesse recandosi nel suo podere o se stesse andando via dopo una mattinata trascorsa nella sua proprietà, di certo c’è che mentre percorreva la strada statale 192 è andato a collidere frontalmente con un’Audi A3 condotta da una seconda persona che, come detto, per fortuna, se l’è cavata con qualche ammaccatura e qualche ferita, non così gravi da metterne a repentaglio, in ogni caso, la vita.

La dinamica del sinistro presenta ancora qualche lacuna, anche se i vigili urbani - coloro i quali hanno eseguito i rilievi di rito - stanno lavorando alacremente per sistemare al proprio posto ogni tassello. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la “Toyota” del Mannino si sia toccata con un mezzo pesante: tale situazione ha fatto perdere il controllo all’anziano guidatore, che è così andato a schiantarsi contro il mezzo che proveniva sulla corsia opposta. Il ferito è stato caricato su una delle due ambulanze del 118 arrivate di gran carriera sul luogio del sinistro e trasportato all’ospedale Garibaldi. In uno dei due mezzi di soccorso era presente anche un medico, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del Mannino.

Intervenuti i carabinieri in motocicletta del Nucleo radiomobile, sono stati i vigili del fuoco e il personale dell’Anas, dopo i rilievi dei vigili urbani, a sgomberare la strada da mezzi e detriti e consentire la riapertura dell’importante arteria, rimasta chiusa per alcune ore. Con conseguente blocco della circolazione stradale.