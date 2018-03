Catania, viale Mario Rapisardi: un cantiere per 43mila metri quadrati di strada

Catania - Per i catanesi è semplicemente “il viale”, asse di cruciale importanza per la viabilità, e su di esso si concentra ora il programma di riqualificazione delle strade e delle piazze della città, dal centro alla periferia, messo a punto seguendo le indicazioni del sindaco Enzo Bianco e le direttive dell’assessore alle Manutenzioni Salvo Di Salvo. Da martedì aprirà il cantiere al viale Mario Rapisardi, e, dopo una scarificazione, il manto stradale sarà interamente rifatto, da piazza Santa Maria di Gesù fino all’incrocio con via Palermo. In quattro mesi di lavori sarà riasfaltata una superficie complessiva di ben 43mila metri quadrati. Si procederà inoltre a una manutenzione straordinaria dei marciapiedi per complessivi 2.200 metri quadrati. Si prevedono inoltre interventi per l’installazione di sistemi PdSmart - la segnaletica illuminante per passaggi pedonali -, i passaggi pedonali rialzati e la segnaletica orizzontale e verticale, comprese le bande ottico sonore per moderare la velocità.

I lavori, finanziati con i fondi del programma CTMover (l’importo a base d’asta era di 976.000 euro), sono stati aggiudicati a un’impresa di Acireale. «Ho chiesto all’assessore Di Salvo - ha detto il sindaco Bianco - di pianificare i lavori con la massima accuratezza visto che il viale Rapisardi rappresenta una strada di grande importanza per la viabilità cittadina. Ho chiesto inoltre al comandante della Polizia municipale Stefano Sorbino di curare con particolare attenzione il servizio in queste aree».

«Il sindaco ci ha chiesto espressamente di lavorare - ha detto ieri Di Salvo - per ridurre al minimo i disagi. D’altra parte in una città in cui da quindici anni le strade non venivano sottoposte a manutenzione, dobbiamo lavorare quanto più velocemente possibile».

Il programma di manutenzioni straordinarie di strade e piazze catanesi era stato presentato alla fine di novembre del 2017. Quella che era stata definita dal sindaco “l’opera pubblica più attesa dai cittadini” ha un budget di 31 milioni di euro e riguarda strade, piazze, illuminazione pubblica, edifici per ospitare uffici comunali. L’investimento - rileva il Comune - produrrà 1.500 occupati per un anno. Solo a febbraio sono state riasfaltate le vie Fattori, Lojacono, Petraro, del Bosco e Pietra dell’Ova e realizzate le strisce pedonali rialzate sulla circonvallazione. Alla fine di gennaio era stato rifatto il manto stradale di via Etnea da piazza Cavour alla circonvallazione. Sono stati inoltre riqualificati la piazza Falcone e il Parco Zammataro.