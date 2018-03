Incidente a Bronte tra moto e auto: una donna rimasta gravemente ferita

Bronte (Catania) - Un incidente dalle conseguenze gravi per una donna, si è verificato lungo la stradale 284 "Occidentale Etnea" in territorio di Bronte. Una moto di grossa cilindrata si è scontrata con un'auto, un'Alfa 147 con una dinamica ancora da ricostruire. Ferita più gravemente, la donna che viaggiava a bordo della moto insieme al marito: per lei è stato necessario l'intervento dell'Elisoccorso che l'ha trasportata al Cannizzaro di Catania dove adesso si trova ricoverata, pare, in gravi condizioni. L'uomo, ferito anch'egli, è stato trasportato all'ospedale di Bronte. Per alcune ore, oggi pomeriggio, la statale è rimasta chiusa al traffico dal km 21,800 al km 22,500, così come ha informato una nota dell'Anas. La strada è stata quindi riaperta ma con rallentamenti per la viabilità.