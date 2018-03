Catania, autista Amt aggredita senza alcun motivo da un uomo: «Sono sconvolta»

Catania - Ennesimo atto increscioso nei confronti di un conducente dell’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania. I fatti si sono verificati in via Etnea all’altezza del civico 385 dove l’autobus scendeva in direzione sud; giunto al civico 385 trovava un auto parcheggiata metà sul marciapiede e l'altra metà nella corsia preferenziale, impedendo la normale marcia.

L’autista si fermava in attesa che la macchina venisse spostata: all’improvviso un uomo si avventava su di lei e la strattonava dal finestrino prendendola per il braccio. Dopo essersi liberata dall’aggressore, ha chiuso il finestrino ed ha chiamato la polizia, nel frattempo l’uomo prendeva a pugni il vetro; frattanto arrivava la Polizia che lo ha bloccato. L'episodio è stato segnalato dal segretario regionale della Faisa-Cisal, Romualdo Moschella. «Purtroppo queste situazioni si continuano a ripetere ma la cosa grave è che questa volta è toccato ad una conducente donna che ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere (ha avuto una prognosi di 15 giorni per un trauma al polso e alla mano sinistra».

«Non è più ammissibile che accadano situazioni incresciose del genere, il sindacato si attiverà a tutela di tutto il personale dell’Amt vista anche la collaborazione che il sindaco Enzo Bianco ed il presidente dell’Amt Puccio La Rosa hanno dimostrato nel voler un tavolo istituzionale con le forze dell’ordine per prevenire queste aggressioni».

L'autista, dal canto suo, ha dichiarato: «Non riesco a comprendere la motivazione di questa aggressione nei confronti di chi svolge un servizio pubblico, con l'aggravante di avere una donna davanti e vedere un uomo che la minaccia e le dice di scendere per picchiarla. Sono veramente sconvolta».