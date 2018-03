Catania, calci e pugni a due agenti Polfer: nigeriano sul treno senza biglietto

CATANIA - Un nigeriano di 27 anni, Kenneth Michael, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania dopo che, sorpreso senza biglietto a bordo di un treno in partenza per Messina, ha aggredito a calci e pugni, causando loro lesioni guaribili in cinque giorni, due agenti della Polizia Ferroviaria che sono intervenuti su richiesta del controllore al quale si è rifiutato di fornire le proprie generalità. L’uomo è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed è stato anche denunciato per oltraggio e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.