Barbie e tartarughe Ninja contraffatti: sequestro Gdf in negozio cinese

CATANIA - Oltre 170.000 articoli contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania in un negozio del centro della città gestito da un cinese, che è stato denunciato per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Tra la merce sequestrata numerosi giocattoli, gadget e prodotti di cartoleria che riproducevano marchi e personaggi (Peppa Pig, Minions, Ben10, Doraemon, Topolino, Tartarughe Ninja, Super Mario, Barbie, Winnie the Pooh) senza autorizzazione del licenziatario.