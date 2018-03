Tar di Catania ammette studentessa a Medicina senza test

PALERMO - Dopo i primi accoglimenti del Tar del Lazio, anche il Tar Catania ammette l’iscrizione a Medicina e Odontoiatria (ad anni successivi al primo) senza test d’ingresso. La vicenda - come raccontano gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell - inizia con il ricorso di una studentessa, laureata in Scienze biologiche presso l’università di Perugia, che ha aderito alla campagna legale promossa dallo studio per richiedere il passaggio a Medicina. In un primo tempo, attraverso lo staff legale, la ricorrente aveva presentato domanda d’iscrizione all’ateneo di Messina. Dopo il rigetto dell’istanza, i legali hanno impugnato il provvedimento dinnanzi al Tar Catania. I giudici, accogliendo con sentenza breve le tesi della ricorrente, hanno ritenuto non necessario il superamento dei test d’ingresso per gli studenti che hanno un pregresso percorso universitario nello stesso settore sanitario.



Già in provvedimenti precedenti, il Tar aveva affermato che «non è obbligatorio sostenere la prova di ammissione la quale è, invece, prevista per coloro che intendono immatricolarsi al primo anno, dato che tale prova è necessaria al fine di verificare l’attitudine degli aspiranti al relativo ciclo di studi».