Catania, discarica in riserva naturale in via Mulini a Vento: area sequestrata

CATANIA - La Polizia municipale di Catania ha sequestrato in via Mulino a Vento un’area, considerata riserva naturale per la presenza di una timpa, colma di circa 350 metri cubi di rifiuti in matrice compatta (eternit), materiale derivato da lavori edili e per il pascolo di capre e galline. Gli ispettori della sezione ambientale hanno inoltre denunciato per gestione illecita di rifiuti l’uomo trentatreenne che si occupava dell’area. Il materiale era in parte compattato e coperto da terriccio per eludere i controlli. L’intervento della polizia municipale è stato effettuato in collaborazione con il personale dell’Asp Veterinaria che si è occupato degli animali presenti.