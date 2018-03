Fiumefreddo, Guardia di Finanza scopre un mini market abusivo

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno scoperto a Fiumefreddo di Sicilia un minimarket del tutto abusivo e completamente sconosciuto al fisco. Sono state le Fiamme Gialle di Riposto a rilevare che l’impresa commerciale operava mediante una partita IVA che risultava cessata dal 2015 e che dal 2012 l’azienda non presentava alcuna dichiarazione fiscale ai fini dell’IVA e delle imposte dirette.

Nel corso di una verifica fiscale, i militari hanno ricostruito il volume di ricavi realizzato dal “minimarket” che è risultato di oltre 400 mila euro. Il titolare dell’impresa commerciale è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate per il recupero di circa 90 mila euro di imposte non dichiarate al fisco nonché per l’applicazione delle relative sanzioni tributarie.