Scosse di terremoto a Pedara e nel Messinese

Catania - La terra ogni tanto trema in Sicilia. Nella giornata odierna due gli eventi sismici che si sono verificati nella parte orientale dell'isola: in provincia di Catania e nel messinese. Poco prima di mezzogiorno, una scossa di magnitudo magnitudo 2.3, molto superficiale (l’ipocentro a una profondità di appena 70 metri), è stata registrata in territorio di Pedara, ed è stata nitidamente avvertita nei vicini comuni di Trecastagni, Viagrande, Nicolosi. Un po' apprensione tra i cittadini ma per fortuna non si sono verificati danni a cose e a persone.

Alle 12,03 un altro sisma di magnitudo 2.6 è stato registrato dai sismografi dell’Ingv nel Tirreno a nord di Messina, a tre chilometri da Caronia, e dieci minuti dopo, un’altra scossa di magnitudo 2.0 è stata localizzata al largo della costa catanese, con ipocentro in mare, esattamente a 13 km da Catania.