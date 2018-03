Catania, minaccia madre e sorella: "Vi taglio la gola". Arrestato 46enne

CATANIA - Personale delle volanti della polizia di Catania ha arrestato un 46enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo l’accusa, l’uomo che soffre di turbe psichiche e non segue la terapia medica prescrittagli, avrebbe minacciato la madre e la sorella di tagliare loro la gola e buttarli giù dal balcone e, per futili motivi, aveva picchiato la sorella, e dopo averla strattonata la scaraventava contro un muretto, procurandole contusioni e distorsioni giudicate guaribili in 30 giorni dai medici del Vittorio Emanuele. La donna aggredita, dopo le cure mediche, formalizzava la denuncia contro il fratello. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.