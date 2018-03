Catania, spacciatore di cocaina arrestato a San Cristoforo 20/03/2018 - 10:40 di Redazione

In manette il pregiudicato Sebastiano Sciuto, trovato in possesso di 37 "palline" di coca e soldi in contanti

CATANIA - La Polizia di Stato ha arrestato Sebastiano Sciuto, 35 anni, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e più precisamente di cocaina. La notte scorsa personale della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, nel rione di San Cristoforo, ha sottoposto a controllo su strada il pregiudicato Sebastiano Sciuto , al quale, ad esito di perquisizione personale, sono stati sono stati rinvenuti e sequestrati 37 "palline" contenenticocaina per un peso complessivo di 12 grammi e denaro, ritenuto provento dell’attività illecita.