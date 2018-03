Catania, esplosione in via Garibaldi, il bilancio è di tre morti

Tragedia in serata a Catania. Tre persone sono morte, tra cui due vigili del fuoco, a seguito di una esplosione dopo una fuga di gas. L’esplosione si è verificata in via Garibaldi, nella zona del Fortino. Altri due vigili del fuoco sarebbero rimasti gravemente feriti sono stati trasportati nell’ospedale Garibaldi. La terza vittima sarebbe invece la persone che si era barricata all’interno di un magazzino aprendo il gas e che è stata trovata carbonizzata, Sul posto oltre alle forze dell’ordine anche il sindaco Enzo Bianco. Mentre la Procura di Catania ha aperto una inchiesta.

Secondo quanto si è appreso la perdita di gas si sarebbe verificata all’interno di una officina che ripara biciclette. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, allertati dai vicini che avevano sentito un forte odore di gas, che avrebbero però utilizzato una motosega per per rimuovere il catenaccio dalla saracinesca. Ma la motosega avrebbe innescato l’esplosione per via di una scintilla.

I TESTIMONI: SEMBRAVA UN ATTENTATO