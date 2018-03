Ragazzo si perde con l'auto sull'Etna, trovato dopo due giorni dai finanzieri

Il personale della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi hanno rintracciato, dopo l’allarme lanciato dal padre, un giovane di Aci Sant’Antonio che trovandosi con la propria autovettura lungo le strade del monte Etna e avendo forato un pneumatico, aveva perso l’orientamento e non era più in grado di fornire indicazioni sulla località in cui si trovava.

La richiesta di soccorso scaturiva da una telefonata che, poche ore prima, la persona in difficoltà era riuscita a fare al padre il quale, considerato l’ambiente montano e il sopraggiungere della notte, temendo il peggio, aveva deciso di attivare i Finanzieri.

I soccorritori delle Fiamme Gialle hanno subito avviato le ricerche del disperso perlustrando le aree di località Tarderia, Fornazzo, Milo e quelle dell’intero versante Est dell’Etna, zone primarie individuate grazie alla ricostruzione degli eventi fornita dal padre. Le ricerche, protrattesi ininterrottamente, sono state sospese nella tarda serata del 20 marzo a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Le attività sono riprese all’alba e, grazie all’apparecchiatura antifurto con geolocalizzatore istallata sull’autovettura, i Finanzieri del S.A.G.F. sono riusciti a circoscrivere ancor di più l’area di ricerca e, infine, nei pressi di una stradina sterrata, attigua alla Strada asfaltata denominata “Cassone”, che da Zafferana Etnea conduce alla località Etna Sud, sono riusciti a individuare il mezzo con all’interno il disperso, visibilmente disidratato e in stato confusionale. I soccorritori, prestate le prime cure, hanno richiesto l’intervento di una ambulanza del 118 che ha poi provveduto a trasferire il ragazzo all’Ospedale di Acireale per gli ulteriori accertamenti medici.