Senza casa protestano su tetto di b&b in centro storico a Catania

CATANIA - «Non ce la facciamo più e chiediamo aiuto a tutti. Senza un motivo mi hanno tolto la casa e non si può vivere così...». E’ l’appello disperato di due catanesi che hanno protestato sul tetto di un B&B nel centro storico di Catania. I due sono alcuni dei "senza casa" che per giorni hanno dormito in Cattedrale. Nella zona, che è stata presidiata dalla polizia, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con un’autoscala. I due sono stati recuperati e affidati alle cure del personale del 118.