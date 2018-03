Catania, armi, droga e chioschi "irregolari": contolli di Polizia a Librino

Catania - Nell’ambito di azione del “Modello Trinacria”, la Polizia di Stato insieme a personale della Polizia Municipale, coordinato dal Commissariato di Librino, ha effettuato un controllo straordinario del quartiere catanese di Librino.

Sono state impiegate 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, tre equipaggi automontati del Commissariato coordinatore, un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato e due pattuglie della Polizia Municipale di Catania, appartenenti ai settori Viabilità ed Annona.

In particolare, sono stati istituiti posti di controllo al Viale Moncada e Grimaldi e nello Stradale San Giorgio: 36 sono state le persone controllate, 10 i veicoli controllati più 210 col sistema Mercurio; 7 contravvenzioni elevate; 3 i sequestri amministrativi effettuati su autovetture prive di assicurazione per la responsabilità civile; 2 per guida senza patente, 1 per guida con patente di categoria diversa e 2 mancata revisione.

Inoltre si è proceduto anche al controllo di alcuni esercizi commerciali, in particolare due Chioschi, entrambi, sanzionati per occupazione del suolo pubblico senza concessione, mediante la collocazione di tavolini e sedie in plastica per favorire le consumazioni dei clienti. Si è inoltre proceduto al controllo di un ortofrutta, riscontrando la mancanza della licenza e l’occupazione del suolo pubblico senza concessione, con conseguente sequestro di diverse cassette di frutta e verdura. Complessivamente, tra verbali di contravvenzione e quelli elevati nei confronti dei suddetti esercenti, sono state contestate infrazioni per un controvalore pari ad euro 22.500,00 circa.

Inoltre, si è proceduto al controllo di 16 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, senza rilevare violazioni alla misura. Tuttavia, i risultati più significativi sono stati conseguiti nel corso di diversificate attività di Polizia Giudiziaria. Due persone sono state denunciate in stato di libertà per ricettazione, essendo state sorprese, durante un controllo, in possesso di un borsone contenente circa 50 kg di cavi di rame tranciati riconducibili ad enti telefonici.

Una persona, durante una perquisizione, è stata trovata in possesso di due coltelli di genere vietato ed altri oggetti atti ad offendere, per il cui porto illegale è stato deferito alla locale Procura della Repubblica. Sempre durante il servizio, una persona è stata denunciata per minaccia aggravata e porto abusivo di arma da fuoco. Quest’ultimo in possesso di licenza per la detenzione di armi, ma non di porto d’armi, veniva sottoposto, altresì, al ritiro cautelativo delle armi detenute legalmente. Altre perquisizioni domiciliari sono state pianificate ed effettuate nella zona dell’Hotel Torero.

Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nei confronti di soggetti con precedenti specifici in materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, sorpresi in attitudine di spaccio, sono stati rinvenuti circa 60 grammi di marijuana del tipo “orange skunk”, per il cui possesso due pluripregiudicati ed un incensurato sono stati deferiti in stato di libertà per detenzione finalizzata allo spaccio. Durante un’altra perquisizione, un pregiudicato è stato trovato in possesso di diverse centinaia di cartucce, perlopiù calibro 12, senza avere titolo a detenerle; pertanto, veniva deferito in stato di libertà per la detenzione illegale di munizioni.