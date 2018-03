Con auto senza catene, sei arcieri restano bloccati sull'Etna: salvati

Sei persone sono state recuperate oggi pomeriggio sull'Etna, dove a causa della neve caduta copiosa, erano rimaste bloccate. I sei facevano parte di un gruppo più numeroso della Fitarco, che si era radunato nel comune di Adrano, in località Bosco Allegra, per una gara Inter-regionale di Tiro con l’arco.

Intorno alle 14, al peggiorare delle condizioni meteo, che hanno determinato una nevicata copiosa, il gruppo ha constatato di non riuscire più a scendere a valle in quanto le auto erano sprovviste di catene ed ha chiamato i soccorsi. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) è intervenuto presso la località del raduno su chiamata del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Lì i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano hanno preso in consegna dai Vigili del Fuoco, quattro persone del gruppo ed insieme ai finanzieri hanno provveduto a condurre tutti al sicuro a Nicolosi presso la caserma del Sagf.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano continua a raccomandare ai frequentatori della montagna, abituali ed occasionali, massima prudenza ed attenzione continua all’evoluzione delle condizioni meteo.