Catania, assale anziano alla fermata del bus per rubargli lo zaino: arrestato

Assale un anziano appena sceso dal bu in vale Africa e per rubargli lo zaino lo prende a calci e a pugni Ma la scena è stata notata da un brigadiere dei carabinieri che transitava con la sua auto e che, anche se libero dal servizio, è subito intervenuto per soccorrere l’uomo e mettere in fuga il ladro. Alla fine i carabinieri lo hanno però stanato: si tratta di un tunisino di 28 anni senza fissa dimora, Mohamed Korbi, accusato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda si è svolta intorno alle 7 del mattino quando il rapinatore ha preso di mira in Viale Africa un impiegato catanese di 66anni che appena sceso da un autobus di linea della A.M.T., è stato scaraventato a terra, preso a calci e pugni e costretto a consegnare lo zaino contenente uno smartphone, del valore di circa 300 euro e il portafogli con 50 euro in contanti.

Il brigadiere dell’Arma passando in auto ha notato la scena ed è intervenuto mettendo in fuga il criminale, prestando soccorso al malcapitato – trasportato in ambulanza all’Ospedale Vittorio Emanuele. E’ stata allertata la centrale operativa del Comando Provinciale di Piazza Verga e nel giro di pochi minuti sul posto sono giunte due “gazzelle” che in pochi minuti hanno trovato il bandito che si nascondeva all’interno dell’ex palazzo delle poste. La vittima, medicata dai sanitari del pronto soccorso del nosocomio catanese, ha patito lesioni giudicate guaribili in una quindicina di giorni. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.