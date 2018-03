Catania, il candidato sindaco Pogliese lancia un tavolo tecnico per l’elaborazione del suo programma

CATANIA - «La scelta d’amore per Catania che ho compiuto credo sia una scelta coraggiosa di cui sono assolutamente consapevole e orgoglioso. Sono disposto a lasciare una serena posizione di grande prestigio da parlamentare europeo per un nuovo percorso, di sicuro esaltante ed entusiasmante, ma certo anche scomodo come quello del sindaco di una città con un miliardo di euro di buco di bilancio». Lo ha detto, incontrando i giornalisti a Catania, l’europarlamentare e coordinatore provinciale di Forza Italia Salvo Pogliese, candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative del capoluogo etneo. L’occasione è stata la presentazione, nell’Hotel Nettuno, del tavolo tecnico per l’elaborazione del suo programma, che sarà coordinato da Paolo La Greca, docente di Urbanistica nell’Università etnea. Sarà possibile inviare spunti, riflessioni e proposte per la città anche tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato: unasceltadamore@gmail.com.

«Quello in cantiere - ha aggiunto Pogliese - è un progetto di rottura, assolutamente innovativo e totalmente differente rispetto al passato. Accanto a me saranno i singoli cittadini, le associazioni di volontariato, il mondo dell’imprenditoria a compiere un percorso realmente partecipativo. In questi ultimi cinque anni - ha concluso - il Palazzo di Città è stato molto distante dai problemi della gente comune, dai catanesi, dalle donne e dagli uomini che ogni giorno lavorano e lottano per la dignità della propria vita. L'amministrazione in carica ha scientemente diffuso l’idea di una città assolutamente diversa rispetto a quella reale. Nella testa di qualcuno c'è un sovrano e vi sono dei sudditi: noi immaginiamo un percorso completamente differente, che rappresenterà un elemento discriminante della passata esperienza amministrativa».