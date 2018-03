Nascondeva cocaina all'interno di due bulloni, 51enne arrestato a Catania

Catania - Felice De Luca, di 51 anni, è stato arrestato da agenti della Squadra mobile di Catania per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Nell’abitazione dell'uomo, nel quartiere di San Cristoforo, agenti della "Sezione Antidroga" della Squadra mobile hanno rinvenuto e sequestrato due bulloni - riposti dentro un borsone in tela - all’interno dei quali erano occultati 68 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 9,2 grammi. Sequestrata, inoltre, anche una somma di denaro. De Luca, che ha precedenti, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima disposto dall’autorità giudiziaria.