Catania, nella parte alta di via Etnea cede alla pioggia il "nuovo" asfalto

Catania - Per generazioni di automobilisti e motociclisti catanesi rappresentano un vero incubo: sono le buche sulle strade, e alla stessa maniera vengono considerati i conseguenti “rattoppi”, perché come tutti ormai sanno questi sono destinati a resistere appena poche settimane all’usura del traffico cittadino o al primo temporale, che riporta inesorabilmente la situazione in condizioni anche peggiori di prima. Per questo ha suscitato legittima preoccupazione e una raffica di proteste anche al nostro centralino, che l’asfalto di via Etnea, ripristinato appena un paio di mesi fa da piazza Cavour al tondo Gioeni “a regola d’arte” - ovvero con un intervento radicale secondo il piano di manutenzioni straordinarie avviato dal Comune - si sia sbriciolato in diversi tratti sotto l’azione della pioggia di domenica mattina. Davvero troppo presto, un paio di mesi, per tornare a pericolosi slalom tra buche destinate a ingrandirsi e pezzi d’asfalto sparsi sulla carreggiata, anche perché gli interventi di manutenzione effettuati su via Etnea alta - così come gli altri appena conclusi o in corso con l’obiettivo di essere ultimati entro l’estate - non rientrano per nulla nella temutissima categoria “rattoppi”, come l’Amministrazione ha sempre specificato, e dovranno dare una prima risposta strutturale a una delle emergenze croniche della città. Di conseguenza, c’è da capire cosa non sia andato per il verso giusto, sul tratto di via Etnea che costeggia la stazione “Borgo” della metropolitana.

«I tecnici stanno esaminando le cause di ciò che è accaduto - spiega l’assessore alle Manutenzioni Salvo Di Salvo - noi abbiamo subito chiesto all’impresa di provvedere al completo ripristino del tratto all’altezza della stazione della metropolitana, e la risposta è stata immediata, così già domani (oggi, ndr) verranno eseguiti i lavori di scarifica e rifacimento della sede stradale, mentre solo per oggi le buche sono state riempite con asfalto a caldo. Devo anche dire che negli altri interventi fin qui eseguiti, a cominciare da quello su una condotta in via dei Calici a San Giorgio, dove con le piogge la strada si allagava, la manutenzione è stata efficace». Resta dunque da capire cosa sia successo su via Etnea, strada magari penalizzata dalla pendenza, che con le piogge si trasforma nel letto di un fiume che scende da nord, ma neanche questo, con le carenze strutturali che stanno a monte, basta a spiegare le prime buche dopo una recente manutenzione straordinaria. E d’altra parte la pioggia di domenica è stata intensa e con un po’ di grandine ma breve - come ci ha confermato Valerio Leonforte di MeteoSicilia - neanche lontanamente comparabile a fenomeni estremi a cui ormai la città, compreso l’asfalto di via Etnea, dovrebbe essere preparata.