Catania, tentano di svaligiare la casa di una anziana morta da poco

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagrante il russo Georgi Pokrovski di 38 anni (nella foto a destra) e il georgiano Amiranashvili Daviti di 35 anni (a sinistra), entrambi senza fissa dimora, per concorso in furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I due sono stati sorpresi nella casa di una anziana morta da poco tempo. Utilizzando un grimaldello bulgaro, sono entrati nell’appartamento al secondo piano di Via Fontanelle 24 a Catania. Dopo aver rubato dal mobilio circa 1.400 euro ed alcune collanine in oro, provvisti di flex, trapano e vari attrezzi utili allo scasso, si sono diretti in un ripostiglio della casa dov’era celata una cassaforte. Le operazioni hanno generato però dei rumori che hanno insospettito alcuni vicini di casa i quali si sono premurati di chiamare il numero unico delle emergenze. Sul posto è subito arrivata una “gazzella” dei carabinieri che sono saliti al piano ed hanno notato la porta semichiusa di un appartamento. Mentre stavano per entrare uni dei due ladri ha cercato di chiuderla con violenza.

Subito sono giunti i rinforzi, l’intera la zona è stata cinturata e i carabinieri, dopo essersi fatti consegnare le chiavi dai parenti, sono entrati in casa, hanno affrontato i due criminali i quali, dopo una colluttazione, sono stati ammanettati. Tutta l’attrezzatura è stata posta sotto sequestro mentre la refurtiva, nascosta in due zainetti, è stata recuperata e restituita agli aventi diritto. La cassaforte, contenente diversi gioielli di famiglia, grazie all’intervento dei Carabinieri non è stata violata.