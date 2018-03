Corruzione elettorale, perquisizioni e indagati a Catania per scorse regionali

CATANIA - La Procura distrettuale di Catania sta facendo notificare alla Dia avvisi di conclusione indagini di un’inchiesta per corruzione elettorale sulle scorse regionali in Sicilia. Tra i destinatari del provvedimento il consigliere comunale di Fi di Catania, Riccardo Pellegrino, che si è candidato a sindaco con una lista civica in disaccordo col suo partito. Indagati anche l’ex sindaco di Aci Catena, Ascensio Maesano, e l’ex sindaco di Mascali ed ex deputato regionale Biagio Susinni. Il fascicolo, che avrebbe diversi altri indagati, coordinato dal procuratore Carmelo Zuccaro, si basa su indagini della Dia di Catania, diretta da Renato Panzini. La notizia, riportata dal sito Livesicilia, ha trovato conferme in ambienti investigativi.