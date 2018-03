Spacciatore minorenne arrestato al "Tondicello": sequestrati 2,5 kg di marijuana

CATANIA - Oltre 2,5 chili di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri a Catania la notte scorsa in un edificio abbandonato di Via Fiducia utilizzato da un 17enne sorpreso a spacciare marijuana nel quartiere San Cristoforo. Il minore è stato bloccato e trovato in possesso una decina di dosi di droga e di 40 euro in contanti. Successivamente nel "deposito" che utilizzava hanno trovato quattro buste di cellophane contenenti circa 2,5 chili di marijuana ed altre 30 dosi della stessa sostanza stupefacente. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza.