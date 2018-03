Catania, avevano 5 jammer per depredare le auto in sosta

Andavano in giro su un’auto munita di jammer per depredare le auto in sosta. Un’attività che è stata scoperta dalla Polizia che ha arrestato, in fragrante per furto pluriaggravato in concorso Salvatore Egitto di 60 anni (nella foto a destra) e Nunzio Miceli di 55 anni (nella foto a sinistra), tutti e due pregiudicati.

Sono stati gli uomini della Squadra Mobile a notare i due che si aggiravano a bordo di un’autovettura tra le auto in sosta nei pressi di piazza Santa Maria di Gesù. Gli agenti dell’Antirapine, insospettiti dalla condotta dei due, hanno continuato ad osservarli fino a quando non hanno notato che si sono affiancati ad una Nissan Qashqai parcheggiata e Miceli ha aperto la portiera senza problemi portando via un borsello. I due sono stati bloccati e visti i precedenti specifici sono stati condotti negli Uffici della Squadra Mobile. Il proprietario del’auto ha però detto di essere sicuro di avere chiuso l’auto e quindi la Polizia ha deciso di fare un controllo accurato dell’auto dei malviventi. Una intuizione che si è rivelata esatta perché nell’auto di Egitto e Miceli c’erano cinque pulsanti collegati ad altrettanti apparati elettronici disturbatori di frequenze, i cosidetti “Jammer” in grado di disattivare il segnale del telecomando con cui abitualmente le persone chiudono o aprono a distanza le proprie autovetture. La “Jammer car” è stata sequestrata.