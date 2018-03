Tremestieri, rubano dal supermercato dove lavoravano: arrestati

I carabinieri hanno arrestato due impiegati "infedeli", che rubavano merce nel supermercato in cui lavorano. Ai domiciliari per furto aggravato sono finiti un 49enne di Catania ed un 48enne di Misterbianco. Entrambi impiegati nel supermercato Decò di via Carnazza a Tremestieri Etneo, sono stati sorpresi dai militari con le loro auto cariche di merce sottratta dall’esercizio commerciale subito dopo la chiusura. La refurtiva, del valore complessivo di oltre 300 euro, è stata recuperata e restituita ai responsabili del supermercato.