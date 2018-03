A Catania riprende raccolta rifiuti: sospeso blocco dei mezzi

Catania - I lavoratori del cosiddetto "Bacino prefettizio" hanno accolto l'invito del sindaco di Catania Enzo Bianco a sospendere questa forma di protesta e a togliere il blocco dei mezzi per la raccolta dei rifiuti. Il servizio di Nettezza urbana, su disposizione del Primo cittadino, è stato immediatamente ripreso. Bianco ha inoltre chiesto alla Prefettura di convocare per la prossima settimana una riunione con i lavoratori per discutere della situazione. In questi giorni, a causa del blocco dei mezzi di raccolta da parte dei lavoratori, la spazzatura nei cassonetti aveva ridotto la città, secondo una nota dell'Amministrazione "In condizioni non più sostenibili".