Catania, pura in via Palermo per una possibile fuga di gas

Attimi di panico in via Palermo, all’altezza del civico 280, per la segnalazione giunta ai Vigili del fuoco in merito ad una copiosa perdita idrica ed una presunta perdita di gas.

Immediato l’intervento dei pompieri sul posto, seguito subito dopo da Polizia Locale, Asec e Sidra per valutare la situazione. I vigili urbani hanno svolto un importante lavoro di gestione del traffico, mentre i Vigili del fuoco coadiuvati da una squadra dell’Asec hanno confermato che fortunatamente non vi era stata nessuna fuga di gas.

In seguito è toccato alla squadra della Sidra agire, i lavori sono proseguiti fino alle ore 17 con disagi inevitabili per i cittadini dovuti alla chiusura della linea comunque ripristinata subito dopo: è stata quindi sostituita una parte di tubazione marcia, che ha causato la perdita d’acqua visibile dalla strada. I cittadini hanno comunque apprezzato il tempismo dell’intervento delle squadre di tecnici, nonostante la giornata festiva. Una Pasqua particolare in Via Palermo.