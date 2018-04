Tondo Gioeni, prende forma la fontana ornamentale

CATANIA - Resta da vedere se e quanto gli automobilisti apprezzeranno gli aspetti estetici e urbanistici dell’opera, cosa che magari potrà essere favorita da un eventuale miglioramento della viabilità, comunque sia il nuovo muro sotto il parco Gioeni ha preso forma, con la collocazione della fontana ornamentale che si illuminerà di luci a led già “agganciata” al manufatto. Questo si è ormai delineato pur se parzialmente per quello che sarà il suo effetto visivo, che certo sarà completo con l’illuminazione notturna.

«La prima vasca è stata montata, il verde verticale e gli impianti di illuminazione e quello idraulico sono stati ultimati - conferma l’assessore ai Lavori pubblici Giorgianni - dunque riteniamo che i tempi possano essere brevi».

L’assessore non vuole fare previsioni, l’impressione è pero che la prima novità in zona tondo Gioeni sarà un’altra, ovvero la bretella di via Castorina, che dovrebbe precedere di qualche settimana l’opera sotto il parco, a quel punto il nodo avrà un suo nuovo assetto, vedremo nell’insieme quanto migliore rispetto a quello attuale. La vasca già al centro del prospetto del nuovo muro, eretto parallelamente al vecchio lasciando un’intercapedine di alcune decine di centimetri, è la più grande delle due previste, dell’ampiezza di otto metri, “speculare” alla fontana dell’Amenano di piazza Duomo.