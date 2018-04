La Sicilia (e Catania) la meta preferita dagli italiani per Pasqua

E’ stata la Sicilia la meta preferita dagli italiani durante le vacanze di Pasqua 2018, nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 2 aprile, con Catania al primo posto e Palermo al terzo nelle destinazioni predilette dai viaggiatori.

E' quanto ha rilevato il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, secondo cui "non meraviglia la scelta degli italiani che, soprattutto con i primi caldi e l’avvicinarsi della bella stagione, hanno voluto optare per una destinazione piena di bellezze da scoprire all’aperto come la Sicilia. E’ un luogo pieno di storia, tradizioni e natura e con diversi itinerari da scegliere, tra Taormina, Siracusa e l’Etna.

Ma il punto di partenza ideale è sempre Catania, ed è per questo che è stata la preferita per questo weekend lungo di vacanza. Per quanto riguarda gli europei che è stata scelta come seconda meta preferita dai turisti tedeschi, sesta per gli inglesi e olandesi, ottava per gli britannici, ed è tra le dieci città più ricercate dai spagnoli".

Da parte sua, Palermo, l’altra grande città dell’isola, è stata la terza destinazione più ricercata dai italiani, quinta dei francesi, sesta dei tedeschi, ottava dei spagnoli, nona dei portoghesi, ed è tra le dieci città più ricercate da inglesi e olandesi.

Gli italiani che hanno invece scelto di andare all’estero, hanno optato per le grandi città e le capitali europee, come Londra (al quinto posto), Barcellona (al sesto), Amsterdam (ottavo), Parigi (al decimo), Lisbona (16esima) e Madrid (19esima).