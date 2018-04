Famiglia catanese fa picnic di Pasquetta al cimitero di guerra inglese

CATANIA - Un cimitero per il picnic. E' l'insolita scelta per la gita fuoriporta di Pasquetta adottata da una famiglia a Catania che, accompagnata da due cani, ha steso teli e tovaglie sul prato del cimitero di guerra del Commonwealth, a poca distanza dalle lapidi. Un’iniziativa, come riferisce il consigliere comunale Giuseppe Catalano, che non è passata inosservata, soprattutto ai visitatori inglesi che si erano recati al cimitero per un saluto ai propri cari che hanno visto "respinti al mittente" i richiami alla famiglia dedita alla "scampagnata" tra le lapidi.



Catalano, che ha anche diffuso una foto dell’insolito pic-nic, ha contattato l’assessore del Comune di Catania, Ausilia Mastrandrea, per «una serie di iniziative, insieme ad alunni e associazioni, che mirino a ridare decoro a questi luoghi e a proteggerli dal degrado e dall’abbandono incontrollato».