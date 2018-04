Chiusura Auchan S.G. La Rena, sindaco Bianco: «A fianco dei lavoratori»

CATANIA - «Sarò a fianco dei lavoratori e dei sindacati in questa difficile vertenza». Lo ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco parlando della chiusura annunciata dalla Auchan Retail Italia del punto vendita di La Rena, in cui sono occupati 108 lavoratori.



«Domani - ha annunciato Bianco - incontrerò una delegazione di sindacalisti e lavoratori per comprendere quali margini di intervento possono esserci in questa delicata questione in vista dell’incontro con l’azienda del prossimo sei aprile. Quel che posso dire fin da adesso è che difenderemo strenuamente ogni singolo posto di lavoro. Bisogna comprendere - ha aggiunto - che non stiamo parlando di numeri ma di persone: di famiglie con sogni e speranze. A loro dobbiamo la promessa che metteremo il massimo impegno per cercare di salvaguardare questi posti di lavoro».