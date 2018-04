Catania: ferito con un colpo di pistola, ma non sa «come sia successo»

CATANIA - E' stato colpito da un proiettile, ma non sa come sia successo. Vittima un uomo di 73 anni che è stato ferito con un colpo di arma da fuoco nei pressi dell’ospedale Vittorio Emanuele a Catania. L’uomo si è recato da solo nel nosocomio dove è stato medicato. Al personale della Squadra Mobile della polizia che ha chiesto all'uomo indicazioni su chi abbia sparato, la vittima non ha saputo fornire elementi utili alle indagini. Gli investigatori hanno comunque escluso collegamenti con ambienti criminali.