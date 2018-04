Acicatena, rapina in banca (con escavatore) in pieno giorno

Spettacolare rapina in pieno giorno, attorno alle 13.30, ai danni della filiale dell’Unicredit della centralissima via Madrice nel centro storico di Acicatena.

I malviventi hanno utilizzato un escavatore come “ariete” nell’intento di sfondare una delle pesanti vetrate dell’istituto di credito. I rapinatori sarebbero giunti in zona a bordo di un autocarro cassonato, sul quale avevano caricato il mezzo cingolato.

Una volta penetrati in banca, abbattendo la vetrata, gli ignoti esecutori della rapina, a quanto pare armati, si sarebbero fatti consegnare il denaro in quel momento disponibile per poi fuggire poi a piedi, abbandonando per strada il camion e l’escavatore. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato una vasta battuta.